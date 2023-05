Duitse onderzeeboot U-17 op fotorondje door Rotterdam

De onderzeeboot U-17, die over een week richting het Duitse Technik Museum Speyer gaat, maakte 2 mei een fotorondje door Rotterdam. Het bijzondere transport, verricht door Koninklijke Van der Wees Groep, is inmiddels weer onderweg naar Dordrecht.

Van der Wees doet over een week ook het transport van Dordrecht naar het Duitse museum. Het rondje door Rotterdam was echter niet om dat transport te oefenen. De Duitse onderzeeboot staat op een ponton van Van der Wees en was in de ochtend vanuit Dordrecht vertrokken om stipt om 08:00 uur de Rotterdamse Erasmusbrug te passeren. Rondom de ponton met daarachter de duwboot Geertruida, cirkelde de rondvaartboot Oude Maze met aan boord meerdere fotografen om vast te leggen hoe het bijzondere transport de iconische Rotterdamse bruggen passeerde.

Geschiedenis U-17

De onderzeeboot is enkele weken geleden in de Noord-Duitse marinestad Kiel met een 900-tons kraan op een ponton gezet en over de Noordzee naar Nederland gekomen. Het betreft een U-boot van het type 206 en ze heeft tot juni 2010 bijna 40 jaar dienst gedaan bij de Duitse marine. Dit is langer dan alle andere typen onderzeeboten.

De U-17 heeft voornamelijk dienstgedaan in de Noordzee en Oostzee en nadat ze in 1970 was gerenoveerd ook in de Middellandse Zee. De U-17 was de ook eerste Duitse onderzeeboot in Amerikaanse wateren na de Tweede Wereldoorlog.

Op 11 mei vertrekt het transport richting Nijmegen, via Duisburg, Keulen, Lahnstein, Main en Mannheim om 21 mei aan te komen in Speyer. Het transport is hier te volgen.

