Onderzeeboot U-17 op ponton Van der Wees door Rotterdam

De Duitse onderzeeboot U-17 vaart morgenochtend 2 mei door Rotterdam. Dat doet het niet zelf, maar op een ponton van de Koninklijke Van der Wees Groep. Het vaartuig is onderweg van de Duitse marinehaven Kiel naar Dordrecht. Daar zal het transport 11 mei vertrekken naar eindbestemming Technik Museum Sinsheim in Speyer.

Het Duitse Spedition Kübler GmbH is verantwoordelijk voor het transport en maakt hiervoor gebruik van een grote ponton van Van der Wees. ‘Dit is een bijzondere uitdaging voor ons team, maar niet uniek. Zo hebben we reeds eerder een Concorde, een Boeing 747 en een heuse Spaceshuttle op onze pontons naar het museum mogen vervoeren. Dit transport bewijst nogmaals dat wij in staat zijn zelfs de meest complexe projecten uit te voeren’, zegt CEO Rolf Maliepaard van Van der Wees.

De planning is dat de onderzeeboot dinsdagochtend 2 mei tussen 08:00 en 09:00 uur door Rotterdam vaart. Het transport is live te volgen via de volgende website.

Op 11 mei vertrekt het vervolgens richting Nijmegen om via Duisburg, Keulen, Lahnstein, Main en Mannheim aan te komen in Speyer. Over dat deel van het transport later meer.

