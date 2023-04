Tjaard de Wit groots met zijn nieuwe aanwinst TS-1

De door Scheepswerf Welgelegen in Harlingen gebouwde kotter komt in de vaart als TS-1 Moby Dick. Bakker heeft zijn Wadgarnalenvergunning verkocht aan het Waddenfonds, maar De Wit laat de GK-vergunning van de TS-9 overzetten op de TS-1. De Wit is blij met zijn nieuwe kotter die vooral groter en comfortabeler is dan zijn vorige schip. De hekkotter is met 18,99 net zo lang als de TS-9, maar de inhoud bedraagt 56 bt, tegenover 27 bt van zijn vorige schip. Het verschil zit hem vooral in de breedte en holte.

Flinke beurt

De TS-1 is bij Multiship in Harlingen gestraald. Daarbij is zowel het onderwaterschip als de opbouw onder handen genomen. Hierna is De Wit naar Makkum gevaren waar De Boer RVS de garnalenverwerkingslijn gaat vervangen.

De Wit kent zijn nieuwe aanwinst overigens goed. Vanaf 1996 heeft hij acht jaar op dit schip gevaren, zijn vader zelfs 14 jaar. Door de jaren heen heeft de garnalenkotter verschillende nummers gekend en evenzoveel eigenaren. In 1988 gebouwd als TS-3 Bass Rock voor D. Buma uit Midsland, werd het in 1994 LO-6 Zeemeermin van D. Visser uit Paesens. Een jaar later stootte Visser de kotter weer af en werd het TS-1 Pietertje Faber van F. Poepjes uit West-Teschelling en in 1998 TS-1 van E.R. Schuil uit Midsland. In 2009 werd het TS-6 Aryanne van Walter Bakker uit Midsland. Na een omweg is het nu dus weer TS-1.

De Wit staat te popelen om naar zee te gaan, maar de overschrijving van de TS-6 naar de TS-1 laat op zich wachten. Als alles eenmaal rond is gaat hij vissen met een jonge aankomend visser uit Harlingen. Maar zijn vader, inmiddels 77, heeft tot twee jaar terug nog gevist en zal nu zeker wel aan boord stappen.

Stikstofmeting

De Wit: ‘We gaan eerst een stikstofmeting doen met de huidige hoofdmotor, een Doosan uit 2012. Voor onszelf, maar straks wordt er een nieuwe hoofdmotor geplaatst, een Volvo Penta D8, geleverd en geplaatst door Haisma uit Harlingen. Dat moet voor 1 oktober zijn beslag krijgen.’

Zijn oude kotter is inmiddels in de thuishaven op Terschelling volledig gestript en staat te koop. Een visserijbestemming zit er zo goed als zeker niet meer in.

