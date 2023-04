Gronding motorjacht wordt dure grap voor eigenaresse

De gronding van een motorjacht op de Geisenrücken bij St Goarshausen is een dure grap geworden voor de eigenaresse. De rechtbank in Koblenz vindt dat zij de rekening van de brandweer voor de hulpverlening moet betalen. Die is niet mals: bijna 6000 euro.

Het incident speelde zich af op 12 april 2019. Bij een pleziervaartje op de Rijn liep het motorjacht van de vrouw bij Goarshausen aan de grond. Oorzaak: motorstoring. De gealarmeerde brandweer spoedde zich met een brandweervaartuig naar het jacht, haalde de opvarenden van boord, zekerde het jacht en zorgde dat het klaar lag voor berging door een particuliere berger. Die sleepte het onfortuinlijke jacht later naar de vluchthaven van St Goar.

WSA

Een jaar later, op 5 augustus 2020, viel bij de eigenaresse een rekening van 5821,65 euro op de mat. Van de brandweer. De eigenaresse was het daar helemaal niet mee eens. Zij opperde dat zij niet de brandweer te hulp had geroepen maar de WSA (zeg maar de Duitse Rijkswaterstaat). Bovendien was de brandweerinzet onnodig geweest, omdat het jacht niet lek was en er geen vervuiling optrad.

Dovemansoren

Nog wat: haar jacht was total loss geraakt bij de actie en dat had volgens haar voorkomen kunnen worden als meteen de particuliere berger erbij was geroepen. Maar dat was tegen dovemansoren gericht bij de brandweer. Dus bleef de rekening in stand.

De vrouw stapte naar het Verwaltungsgericht (rechtbank) in Koblenz. Maar zonder succes. De rechter bepaalde dat de brandweer terecht de kosten kan verhalen vanwege het gevaar dat door de gronding was ontstaan. Het gevaar bestond dat het op de Geisenrücken gestrande jacht door de stroming zou worden meegevoerd. Of de vrouw zelf de brandweer had ingeschakeld of niet, deed er niet toe. De vrouw zal de rekening dus moet betalen. Ze kan nog wel in hoger beroep gaan.

