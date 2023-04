Scheepvaart en haven schitteren bij Koningsdag Rotterdam

Het gezelschap ging even na 12.00 uur vanuit de Maashaven met de watertaxi verder. Ze voeren langs het stoomschip Rotterdam en hotel New York, de Nieuwe Maas over en onder de Erasmusbrug door naar het centrum van de stad. Aangekomen op Plein 1940 bij het beeld van Zadkine ging de stoet te voet verder naar de Binnenrotte, het plein bij de Markthal. Onderweg zullen Rotterdammers van alles laten zien aan het koninklijk gezelschap.

Het bezoek eindigde ook op de Binnenrotte, waar vanaf ongeveer 13.00 uur artiesten zullen optreden.