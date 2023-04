Overal waar u vaart: Regiotafel Oost

Deze ‘tafel’ bespreekt lopende projecten die betrekking hebben op vervoer over water. Juist omdat ook het ministerie aan tafel zit, is het van belang dat wij meepraten. Maar eenvoudig uit te leggen is deze tafel eigenlijk niet. Want wat doet die nu precies? Als eerste is er een soort opsomming gemaakt van de problemen die spelen in de regio, of eigenlijk de projecten die er zijn.

In de projectscope staat:

Ook in Oost-Nederland werken bedrijfsleven en overheden samen om de positie van de binnenvaart te versterken. Oost-Nederland beschikt over een gevarieerd netwerk van vaarwegen dat een goede basis vormt voor het stimuleren van het gebruik van de binnenvaart. Aan dit vaarwegennetwerk liggen veel havens waar zich allerlei aan de binnenvaart gerelateerde logistieke processen afspelen. Deze havens zijn geconcentreerd in de regio’s Zwolle-Kampen, Twente, Deventer-Zutphen en Liemers-Achterhoek. Om de positie van de binnenvaart in Oost-Nederland verder te versterken hebben de provincies Gelderland en Overijssel en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het initiatief genomen om een overlegplatform voor stakeholders op het gebied van binnenvaart in Oost-Nederland in het leven te roepen. De naam van het platform is Regiotafel Binnenvaart Oost-Nederland. De Nationale Omgevingsvisie en de daarvan deel uitmakende gebiedsopgave ‘Dynamische IJsselvallei en Twentekanalen’ fungeren als beleidsmatig kader voor de Regiotafel.

Kortgezegd heeft deze Regiotafel Oost tot doel gezamenlijk te komen tot een betere benutting van de vaarwegen. Dus wat zijn de problemen, wat zien wij als leden voor een oplossing in de toekomst. Met deze zogenoemde uitvoeringsagenda kunnen we dan verder richting ministerie. Want als er beslissingen moeten worden genomen over de toekomst en wat er moet gebeuren om de vaarweg robuuster te maken, dan liggen die toch echt in Den Haag. Wij kunnen wel van alles willen, maar beslissen niet en daar ligt nu juist een deel van het probleem, naar mijn mening.

Trage processen

Voordat het ministerie tot een beslissing komt moeten eerst onderzoeken en nog meer onderzoeken worden gedaan. Vervolgens wordt het allemaal doorberekend in een MKBA (wegen de baten op tegen de kosten) en uiteraard moet er ook ergens geld worden gereserveerd voor de projecten. Dit hele proces duurt jaren, zoals u wel kunt bedenken. Oplossingen op korte termijn zijn er vaak niet. En dan hebben wij vaak het idee dat we overal achteraan lopen en de oplossingen te laat komen.

Het is zeker wel belangrijk om bij deze overleggen aan de schuiven als binnenvaart. Want de praktische problemen die er spelen bij sluizen en de laagwaterproblematiek van de afgelopen jaren, hebben wij van dichtbij gezien. En deze problemen vragen toch zeker om een oplossing op korte termijn. Ik noem bijvoorbeeld het gemaal bij Eefde. Daarom blijven wij samen met de stakeholders hameren op een snelle oplossing.

Modal shift (vervoer van weg naar water) wordt vaak genoemd en veel in geïnvesteerd vanuit de omgeving, maar als we niet kunnen varen omdat er teveel stremmingen zijn, dan krijgen we juist een omgekeerd beweging (reverse modal shift) en zijn de investeringen voor niets geweest.

Goede vaart!

Fiona Oomen

KBN-regiocoördinator Centraal en Oost-Nederland

0630-731313 / regiocon@bln.nl

Lees ook: