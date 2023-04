Rederij Jaczon herschikt vissersvloot

Rederij Jaczon gaat de Belgische vlagkotter Z-99 Aravis onder Nederlandse vlag brengen. De flyshooter kwam in maart vorig jaar nieuw in de vaart voor Rederij Nele BV uit Kokke-Heist, dat net als Jaczon deel uitmaakt van de Cornelis Vrolijk Group in IJmuiden.

De 24,99 meter lange flyshooter wordt in het Nederlandse visserijregister ingeschreven als SCH-99 Aravis en krijgt daarmee Scheveningen als thuishaven. De Bressiaander bemanning blijft aan boord.

Bijna tegelijkertijd heeft Jaczon de flyshooter UK-135 Sjoerd Hendrikje overgenomen van de familie Pasterkamp uit Urk. De 24,98 meter lange UK-135 is een zusterschip van de Z-99 en kwam in 2019 in de vaart. Beide schepen komen uit een succesvolle serie van Machinefabriek Padmos uit Stellendam, die de schepen bouwde voor Nederlandse en buitenlandse opdrachtgevers.

De UK-135 krijgt naar verluidt ook een Scheveningse visserijregistratie. De vloot flyshooters van Jaczon/Vrolijk bestaat met de aankoop van de UK-135 uit acht schepen, waaronder twee onder Franse vlag. Daarnaast heeft de groep drie Eurokotters in de vaart, de SCH-18, SCH-33 en SCH-45, en drie grote boomkorkotters, de OD-1 Maarten Jacob, SCH-63 Quo Vadis en de Engelse vlagkotter H-225 Northern Joy. Deze laatste is momenteel uitgerust voor de twinrigvisserij op schol in de Noordelijke Noordzee.

Laatste visreis

De vierde grote boomkorkotter, de TX-68 Vertrouwen, heeft daarentegen een aantal weken geleden haar laatste visreis gemaakt voor Jaczon/Vrolijk. De kotter uit 1993 gaat definitief uit de vaart. Vorige week is ze leeggehaald en opgelegd in de Binnenhaven van Stellendam in afwachting van een koper. De 30 jaar oude kotter is niet aangemeld voor de sanering.

