EU erkent op het nippertje Filipijnse zeevaartdiploma’s

ZEEPAPIEREN

Op de Filipijnen is ongetwijfeld met grote opluchting gereageerd op het besluit van de Europese Commissie om Filipijnse zeevaartpapieren te blijven erkennen. Bijna was die erkenning verlopen. Er was al sinds 2006 twijfel over de kwaliteit van de zeevaartscholen op de Filipijnen en verbetering bleef jaar na jaar uit, vond de EU.