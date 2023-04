Aan de reis: Sterkere dollar drukt olieprijzen

Vrachttarieven

Wereldwijde olieprijzen hebben voor het eerst in vier weken een daling op weekbasis laten zien. Beide benchmarks hebben op weekbasis een daling van ongeveer 5% doorgemaakt. Brent Crude sloot de week af met een prijs van $ 81,80 per vat en WTI met een prijs van $ 78,11 per vat. Deze daling kwam voornamelijk voort uit een herstellende waarde van de dollar tegenover andere valuta en de aanhoudende onzekerheid over de wereldwijde economie en oplopende inflatie.