Technische storing verhindert opblazen deel Middensluis Terneuzen

Het opblazen van een deel van de Middensluis in Terneuzen is dinsdag 25 april toch uitgesteld vanwege technische problemen. Woensdag 26 april zou er een tweede serie ontploffingen plaatshebben, maar het is nog niet zeker of dat doorgaat, laat een woordvoerster van de Nieuwe Sluis weten. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk.

Terneuzen krijgt een sluis die qua omvang vergelijkbaar is met de sluizen in IJmuiden en Antwerpen. De Nieuwe Sluis is geschikt voor grote zeeschepen, die dan vanaf de Westerschelde naar het Kanaal van Gent naar Terneuzen kunnen varen en terug. De bouw van de sluis is nodig omdat zeeschepen steeds groter worden, terwijl de binnenvaart capaciteitsproblemen heeft in het Vlaams-Nederlandse gebied. Nederland en Vlaanderen brengen samen ruim 1 miljard euro voor de bouw van de sluis op.

Begin april is een deel van de oostelijke wand van de oude sluis opgeblazen. Dat verliep zonder problemen. Vorig jaar werd voor de eerste explosies te veel springstof gebruikt, zodat panden in de binnenstad van Terneuzen schade opliepen. Het werk is toen stilgelegd om een betere manier van exploderen te vinden.

Dinsdag- en woensdagmorgen zouden de laatste delen van de betonnen wanden van de oude sluis opgeblazen worden. Het is de bedoeling dat de Nieuwe Sluis eind dit jaar klaar is.

