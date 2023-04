Onderzoeksteam is op zoek naar specifieke getuigen: schipper en opvarenden van een binnenvaartschip

Het rechercheteam dat onderzoek verricht naar aanleiding van de dodelijk schietincident in de nacht van 1 op 2 december 2022 in een woning aan de Puntweg in Kinderdijk, is opzoek naar specifieke getuigen. Het gaat hier om de opvarenden van een binnenvaartschip dat in die nacht aan de betonnen aanleg pier aan het begin van de Puntweg heeft gelegen.

Uit onderzoek is gebleken dat in die bewuste nacht twee binnenvaartschepen daar aan de pier lagen. Met de kapitein en opvarenden van het ene schip is inmiddels contact geweest. Om meer duidelijkheid te krijgen over de toedracht van het schietincident willen de rechercheurs erg graag de opvarenden van het andere schip spreken. Dit tweede schip heeft mogelijk ook een personenauto op de pier getakeld.

Bent u de eigenaar van dit schip of weet u welk schip er in de nacht van 1 op 2 december 2022 aan de pier lag, laat het ons alstublieft weten. U kunt het telefonische melden via 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of via het tipformulier.

In deze bewuste nacht vond in een woning aan de Puntweg een schietincident plaats waarbij enkele dagen later het 74-jarige slachtoffer uit Overijse (België) overleed. Een 77-jarige man uit Alblasserdam is op verdenking van betrokkenheid bij het incident toen aangehouden.

Het incident vond die nacht rond 00.30 uur plaats toen beide slachtoffers lagen te slapen. Eén of meer daders drongen de woning binnen, waarna het schietincident plaatsvond. De man werd getroffen en zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. In de woning was ook een vrouw aanwezig; zij bleef ongedeerd. De dader(s) gingen er daarna in onbekende richting vandoor.