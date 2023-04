Nederland en drie landen verhogen beveiliging infrastructuur Noordzee

Nederland gaat nauwer samenwerken met drie andere Europese landen om vitale infrastructuur als windparken, gasleidingen en internetkabels in de Noordzee beter te beschermen tegen bijvoorbeeld sabotage of spionage. Daar zijn Nederland, België, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk het over eens. ‘Het aspect van de veiligheid is een serieus punt’, aldus premier Mark Rutte bij aankomst voor een top over de Noordzee met andere Europese leiders in het Belgische Oostende.

Volgens Rutte kan onder meer het opvoeren van NAVO- en EU-zeepatrouilles een rol spelen bij het bestrijden van veiligheidsrisico’s en moeten veiligheidsmaatregelen die de landen nemen op elkaar worden afgestemd.

De vier landen breiden hun samenwerking op het gebied van offshorebeveiliging uit naar aanleiding van waarschuwingen van inlichtingendiensten over Russische spionage en mogelijke sabotageplannen in de Noordzee. Volgens de militaire inlichtingendienst MIVD proberen de Russen in kaart te brengen ‘hoe de Nederlandse energievoorziening eruitziet’ om te kijken hoe ze die kunnen saboteren, zei MIVD-directeur Jan Swillens eind februari.

Aanslag Nord Stream

Ook ligt de onopgehelderde aanslag eind september vorig jaar op de aardgaspijpleidingen Nord Stream 1 en Nord Stream 2 in de Oostzee nog vers in het geheugen. Via de Nord Stream 1 werd tot vorige zomer gas van Rusland naar Duitsland vervoerd. De Nord Stream 2 is nooit officieel in gebruik genomen. Toen de leidingen werden opgeblazen had Rusland Nord Stream 1 al dichtgedraaid.

De leiders, en hun vakministers, hebben op de Noordzeetop van in totaal negen landen vastgelegd dat het gebied een grote groene energiecentrale gaat worden. Aan het veiligheidsaspect van essentiële infrastructuur is speciale aandacht gewijd. Volgens een woordvoerder van het Belgische ministerie van Justitie wordt een intentieverklaring van de vier landen zo spoedig mogelijk ondertekend en wordt die mogelijk naar meer landen uitgebreid. Volgens klimaatminister Rob Jetten, die ook op de top is, moet er bij ontwerpers en uitvoerders van nieuwe infrastructuur op een andere manier worden gedacht en vanaf het begin rekening worden gehouden met beveiliging.

