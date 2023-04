‘2023 is het methanoljaar voor de haven van Rotterdam’

Energierevolutie

Vanaf de zomer van 2023 kunnen zeeschepen structureel methanol bunkeren in de Rotterdamse haven. In de jaren erop wordt ook de infrastructuur zodanig aangepast dat de scheepvaart op ammoniak en waterstof kan varen. Binnen drie jaar moeten de drie alternatieve brandstoffen in de haven gebunkerd kunnen worden en zijn ze in voldoende mate beschikbaar. De energietransitie is een ware revolutie, bewijst het havenbedrijf.