Na LNG- en batterijvoortstuwing gaat Norled nu aan kop waterstof

Hydra

De Noorse veerrederij Norled heeft, na in 2015 als eerste de batterij-elektrische veerpont Ampère te hebben ingezet, nu de eerste ferry op vloeibare waterstof in de vaart genomen. Het is de Hydra, een schip dat twee jaar geleden al werd geleverd en in Noorwegen werd uitgeroepen tot Ship of the Year 2021.