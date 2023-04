Dit is hoe een onzichtbaar Italiaans systeem boeven weert van boord

Een systeem dat voorheen werd gebruikt om superrijken te beschermen in hun villa’s in Monaco, wordt sinds kort ook toegepast op superjachten. Wanneer een indringer voet zet aan boord, gaan automatisch lampen en camera’s aan. Het onzichtbare bewakingssysteem werkt met drukpanelen in het dek en is inmiddels op vijf jachten geïnstalleerd.

Eigenaar Stefano Barducci van Sicurtek vertelt: ‘We bouwen onder de vloer een druksysteem. Wanneer iemand erover loopt, gaat het systeem in werking. Dat betekent voor de gangboorden dat de lampen en camera’s aangaan. De kapitein kan zo vanuit de stuurhut meteen zien wat er aan de hand is.’

De lichten springen alleen aan als de druk groter is dan 30 kilo. Een huisdier of zeemeeuw aan boord zal het systeem dus niet in werking zetten.

Ook voor comfort

Voorheen werd het bewakingssysteem in tuinen aangelegd. Wanneer iemand ook maar één stap in het perk van een miljonair zette, gingen de lampen en camera’s aan. Het systeem is dus in beginsel bedoeld om indringers te weren, maar kan ook voor comfort worden ingezet. Zo kunnen strips in de slaapkamervloer ervoor zorgen dat het licht aangaat wanneer je uit bed stapt, of dat de douchekraan opengaat, zodra je voet zet in de cabine. Tevens zorgt het voor extra veiligheid, omdat de bemanning op camerabeelden kan zien waar zich mensen bevinden aan boord.

Domotica

Het systeem wordt geïntegreerd met de ingebouwde domotica. Buiten het vloersysteem, worden ook TEK-bewegingssensoren in het plafond boven de loopbrug geïnstalleerd, zodat deuren sluiten of openen, verlichting aangaat en videoverificatie automatisch aangaat. ‘Het is een door ons gepatenteerd systeem’, legt Barducci uit. ‘Het kan veel en is absoluut onzichtbaar.’

Het druksysteem zit onder de vloer en heeft volgens de ontwerper geen onderhoud nodig. Onder meer het motorjacht Boji (43 meter) en superjacht Codecasa (58 meter) dat dit jaar wordt opgeleverd hebben het systeem aan boord.

Sicurtek staat in november met een stand op Metstrade in Amsterdam.

