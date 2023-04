Uitbreiding Sif broodnodig om aan de vraag naar windturbinefundaties te voldoen

Tweede Maasvlakte

De uitbreiding van monopile-producent Sif op de Tweede Maasvlakte is begonnen. Het Roermondse bedrijf heeft sinds 2015 een vestiging in Rotterdam, maar is deze door de grote vraag en de schaalvergroting van windturbines ontgroeid. Daarom wordt de productielocatie flink uitgebreid, mede dankzij een lening van 60 miljoen euro van het kabinet.