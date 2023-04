Holland Norway Lines maakt eerste tocht vanuit Duitsland: ‘Lastige periode geweest’

De Holland Norway Lines-veerboot Romantika heeft haar eerste overtocht vanuit Duitsland gemaakt. Het schip vertrok donderdag 20 april vanuit Cuxhaven en kwam vrijdag 21 april aan in het Noorse Kristiansand.

‘Ik zal eerlijk zijn en vertellen dat de aflopen periode lastig is geweest voor mij persoonlijk, en voor het hele team’, laat CEO van Holland Norway Lines (HNL) Morten Aggvin weten op zijn LinkedIn.

Holland Norway Lines vaart nu vanuit Cuxhaven, omdat het in Groningen problemen kende met het afmeren. Het maakte daar gebruik van een openbare kade en die was niet altijd beschikbaar. Een eigen kade behoorde tot de opties, maar volgens Groningen Seaports kwam er geen onderbouwd plan.

Tekst gaat verder onder de foto.

‘Onze missie is om een unieke ervaring voor onze passagiers te organiseren. De onregelmatigheden van de afgelopen maanden hebben verhinderd dat wij daar op hebben kunnen focussen. We kijken nu vooruit naar een voorspoedig zomerseizoen, waarin we vanuit Duitsland varen en ons bedrijf verder ontwikkelen’, schrijft Aggvin.

Uiteindelijk naar Emden

De Steubenhöft-terminal in Cuxhaven is een tijdelijke oplossing en wordt in de zomer ingeruild door Emden. Holland Norway Lines hoopt overigens wel terug te keren naar Groningen.

Holland Norway Lines voer vorig jaar april voor het eerst uit. Het eerste jaar trok de rederij met haar tochten tussen Eemshaven en Kristiansand 186.000 bezoekers.

Lees ook: