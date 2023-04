Bestuur Schippersvereniging Schuttevaer Utrecht stapt op uit onvrede over fusie: ‘Het duurt allemaal te lang’

Het voltallige bestuur van de Utrechtse afdeling van Schippersvereniging Schuttevaer (SVS) is opgestapt uit onvrede over de rol van B-leden binnen Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN). De Schippersvereniging is sinds de fusie van een jaar geleden onderdeel van KBN, maar niet al haar leden mag volwaardig lid worden van de branchevereniging.

Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) is een ondernemersvereniging en dat betekent dat alleen ondernemers lid mogen zijn. Dat heeft een fiscale reden. Bij Schippersvereniging Schuttevaer zijn veel oud-varenden lid, dit zijn geen ondernemers meer. Zij zijn daarom B-lid bij KBN en hebben niet dezelfde rechten als A-leden. Tot onvrede van veel SVS-leden. ‘Mensen zijn hier 40, 50, 60 jaar lid. Dat is een way of life. Die mensen zijn hun stemrecht kwijt’, vertelt Anné Middendorp, voorzitter van het opgestapte bestuur.

Dat er onvrede heerst over de rol van B-leden bleek eind vorig jaar tijdens de jaarvergaderingen van de verschillende afdelingen. Het landelijke bestuur beloofde beterschap. ‘6 mei staat er een vergadering gepland. Daar gaan we praten over de invulling van de schippersverenigingen binnen KBN’, vertelt landelijk voorzitter Erik Schultz. Daarvoor is er een intern rapport gedeeld. ‘Afdeling Utrecht heeft conclusies uit dat rapport getrokken die er niet instaan. Op basis daarvan hebben ze besloten op te stappen.’

‘Niet in moeten staan’

Het rapport was voor Middendorp inderdaad reden om op te stappen. ‘Er staan dingen in die er niet in moeten staan. Dan wordt tegen ons gezegd dat er nog delen bij moeten komen en hebben wij misschien voor onze beurt gepraat, maar ik zie niet hoe de dingen die er nu in staan nog dusdanig kunnen veranderen.’ Middendorp is overigens niet tegen een fusie. ‘Verenigen is macht. De fusie is daarom goed. Maar het gaat allemaal niet even soepel. We zijn nu een jaar verder.’

Hoewel Schultz vindt dat de Utrechtse afdeling te vroeg haar besluit heeft genomen én beter even had kunnen wachten begrijpt hij het signaal. ‘Het is een signaal dat we serieus moeten nemen. Om het goed geregeld te krijgen moet er bij veel dingen stil gestaan worden. We hadden het zelf ook sneller gewild.’

Predicaat kwijt

Een ander gevoelig punt is het predicaat ‘koninklijk’. Dat was in handen van de schippersvereniging, maar is sinds de fusie overgegaan naar de overkoepelende organisatie. ‘Dat had ik zelf liever ook niet gezien, maar het is nu eenmaal de gang van zaken’, zegt Schultz. ‘Dat bepaal ik niet.’

Dat verliezen van het predicaat is voor de B-leden illustratief voor hoe ze zich behandeld voelen. Jaren zetten ze zich in voor de schippersvereniging, om nu het stemrecht te verliezen.

Nog steeds welkom

Hoe het landelijk bestuur het gaat oplossen moet 6 mei blijken tijdens de vergadering. Schultz hoopt dat de Utrechtse afdeling aanwezig is. ‘Ik zie ze als een interim-bestuur. Ze zijn 6 mei nog altijd welkom. Ook andere besturen wachten met smart op ons plan. Belangrijk is dat we als één fusievereniging een vuist kunnen maken. Nautisch-technisch is dat nodig, want de infrastructuur in Nederland is dramatisch.’

Middendorp weet nog niet of ze zullen gaan. ‘Aftreden betekent ook afhaken, maar de binnenvaart gaat ons aan het hart. We willen het niet laten barsten als het niet nodig is. Ik kan je nu nog niet zeggen of wij zullen aansluiten.’

