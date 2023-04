MarineTraffic voorspelt bijzondere route MSC Tessa van Rotterdam naar Antwerpen

Scheepsspotters aan de Westerschelde zullen even gek hebben opgekeken toen zij MarineTraffic openden. Containerreus MSC Tessa (24.114 TEU) is vanuit Rotterdam naar Antwerpen onderweg en wordt het grootste containerschip ooit in de Antwerpse haven en heeft dat record in Rotterdam al verbroken. Maar de voorspelde route van MarineTraffic gaat voor enkele problemen zorgen.

Het schip gaat volgens de site, die gebruik maakt van AIS-data van schepen, over de Oude Maas richting Dordrecht. Om daarna via de Dordtsche Kil op het Hollands Diep te belanden. Het 23 meter brede Schelde-Rijnkanaal wordt vervolgens gebruikt om Antwerpen te bereiken. Teleurgestelde scheepsspotters op de Westerschelde dus.

Het is te hopen voor de Zwitserse rederij dat het 400 meter lange en 62 meter brede schip niet de route van MarineTraffic gaat volgen. Want veel verder dan de, recent gerenoveerde, Suurhoffbrug komt de MSC Tessa niet.

Wanneer het schip straks wel de juiste route volgt, die over de Westerschelde, dan breekt het diverse records. Het is het grootste schip ooit op de Westerschelde en in de haven van Antwerpen. Die titel moet het schip ook al snel uit handen geven. In mei wordt de MSC Loretta verwacht in Antwerpen die 24.346 teu kan meenemen.

