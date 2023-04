Aan de reis: Vrachttarieven consolideren

Marktinzicht

Wereldwijde olieprijzen hebben voor een vierde week op rij hun stijgende trend doorgezet. Brent Crude steeg met $1,72, of 2,01%, naar $87,33 per vat, het hoogste niveau sinds eind januari, terwijl Amerikaanse West Texas Intermediate (WTI) met $1,73, of 2,1%, steeg naar $83,26 per vat, het hoogste niveau in vijf maanden.