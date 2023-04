Overslag in Antwerpen-Brugge daalt met 4,5% in eerste kwartaal

De overslag in de havens van Antwerpen-Brugge is in het eerste kwartaal van 2023 gedaald naar 68,7 miljoen ton. Dat is 4,5% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. ‘Tegenvallende cijfers’, zegt haventopman Jacques Vandermeiren.

Containers beslaan het grootste deel van de overslag. In het eerste kwartaal werd 33,8 miljoen ton containerlading overgeslagen, 6,6% minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Gerekend in teu’s was de daling 5,7%, resulterend in 3,1 miljoen teu in het eerste kwartaal van 2023.

De overslag van vloeibare bulk bleef bijna gelijk (+0,5%) op 23 miljoen ton. Met name LNG zat in de lift, 23,3%, maar ook de overslag van diesel, stookolie en energiegassen groeiden.

Autohaven

De RoRo-trafieken bleven zo goed als gelijk op 5,4 miljoen ton met een daling van 0,2%. Binnen de RoRo was er een opleving in het segment nieuwe auto’s. Het deel van deze volumes dat gerelateerd is aan het Verenigd Koninkrijk daalde in het eerste kwartaal met 5,6%, terwijl de trafiek naar Ierland met 14,2% toenam. In het eerste kwartaal werden 904.901 nieuwe autos’ aan- en afgevoerd, 7,2% meer dan een jaar eerder.

De overslag van droge bulk daalde met 7,3% naar 3,9 miljoen ton. De haven meldt dat dit vooral het gevolg is van een daling in meststoffen. Deze grootste productgroep binnen dit segment daalde in het eerste kwartaal met 26,4% ten opzichte van een jaar eerder. Vorig jaar daalde de overslag van meststoffen ook al met 19,6%.

Kolen zaten binnen dit segment wél in de lift. Die overslag is bijna drie keer zo groot als in dezelfde periode vorig jaar, hoeveel dat is meldt Port of Antwerp-Bruges niet. In 2022 werd 2,9 miljoen ton kolen overgeslagen.

Conventioneel stukgoed daalde met 19,8% naar 2,5 miljoen ton. Onderdeel hiervan is dat de overslag van staal is gedaald met 21,9%.

Kwartaalrecord cruiseschepen

Bijna 5000 zeeschepen kwamen naar de haven, maar de 4946 zeeschepen zijn er wel 3,6% minder dan een jaar eerder. Hoewel het minder waren, waren de schepen wel groter. De totale bruto tonnenmaat van zeeschepen steeg met 3,8%. In Zeebrugge kwamen 29 cruiseschepen aan in het eerste kwartaal, een kwartaalrecord.

‘Deze resultaten laten zien dat we als wereldhaven in het middelpunt staan van de aanhoudende uitdagingen door de geopolitieke en macro-economische context. Maar ondanks deze tegenvallende cijfers, blijven de vooruitzichten voor 2023 positief. De dalende energieprijzen, aantrekkende Chinese economie en signalen dat ook de lijnvaartmarkt weer aantrekt, zijn redenen om vertrouwen te hebben in de toekomst. Bovendien kunnen we dankzij de complementariteit van beide havenplatformen beter inspelen op verschuivingen in de goederenstromen’, reageert Vandermeiren op de cijfers.

