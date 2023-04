Sterke groei Vlaamse veerdiensten: een miljoen passagiers erbij

In MDK-wateren zijn 10 veerdiensten, in die van De Vlaamse Waterweg 14. De meeste van deze veren bedienen fietsers en voetgangers. Op drie veren kunnen ook personenauto’s en vrachtwagens de oversteek maken.

De meest intensief gebruikte veerdienst is die tussen het stadscentrum van Antwerpen en Sint-Anna, op de Linkeroever van de Schelde (947.333 passagiers), gevolgd door de veerdienst, tussen het stadscentrum van Oostende en de Oosteroever (921.187). De Waterbus, die over de Schelde pendelt tussen Hemiksem en het historische fort van Lillo in het Antwerpse havengebied, staat met 780.709 passagiers op plaats drie. Op plaats vier staat de veerdienst van Langerbrugge, over het kanaal Gent-Terneuzen, met 703.902 passagiers. In dat cijfer zijn 418.532 personenwagens en 45.015 vrachtwagens inbegrepen.

Lees ook: