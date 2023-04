Binnenvaart Duitsland zakt naar dieptepunt sinds val van Berlijnse Muur

DESTATIS

Het binnenvaartvervoer in Duitsland is vorig jaar met 6,4% afgenomen. Uit cijfers van het Duitse statistiekbureau Destatis blijkt dat het vervoerde tonnage kromp naar 182 miljoen ton in 2022 (was 195 miljoen ton in 2021). Destatis telde alle laad- en losbewegingen mee in Duitse havens aan binnenwateren.