Massale politieactie bij controle vismijn Vlissingen, drie vishandelaren aangehouden

De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag drie vishandelaren aangehouden. Zij worden verdacht van het handelen in zwart vis. De politie deed met een grote politieinzet invallen op diverse viskotters in de haven van Vlissingen.

Omstreeks 00.15 uur werd er door de politie meerdere invallen gedaan op vijf viskotters die aangemeerd lagen aan de Vismijn bij Vlissingen. De aanwezige bemanning werd direct door de agenten gecontroleerd. Ondertussen controleerden andere agenten het schip. De politie was de gehele nacht bezig met het onderzoeken van de boten en de lading. De politie was op zoek naar zwart vis. Met zwart vis wordt onder andere ondermaatse vis bedoeld.

De invallen zijn in gang gezet op basis van een onderzoek door de Landelijke Recherche en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. In kader van het onderzoek heeft de politie ook twee vishandelaren aangehouden. Zij zijn in hun woningen in de provincie aangehouden. De politie was met ongeveer 150 man aanwezig. De politie zal alle bemanningsleden verhoren. De bemanningsleden worden, zo meldt de woordvoerder van de politie, niet als verdachten gezien.

Eerder onderzoek heeft volgens de woordvoerder uitgewezen dat de drie vishandelaren de illegaal gevangen vis aan land brachten en verhandelden aan bijvoorbeeld restaurants. Deze vis ging niet via de visafslag, wat zorgt voor oneerlijke concurrentie omdat er bepaalde kosten niet over hoeven te worden betaald. Voor de vishandelaren die zich schuldig maakten aan de illegale handel, is er volgens de woordvoerder “behoorlijk wat” geld in omgegaan.

“Maar belangrijker nog, ondermaatse vis mag niet voor niets niet gevangen worden. Die moet zorgen voor nageslacht”, aldus de woordvoerder. Dat de vis, mogelijk bewust, toch gevangen en verhandeld wordt, is slecht voor het milieu, geeft de zegsman aan. ‘Sommige vissen zijn pas vanaf vier jaar rijp om zich voort te planten. Als zij voortijdig bewust uit zee worden gevist, is dat een kwalijke zaak.

Het kan dat een visser ondermaatse vis vangt, geeft de zegsman verder aan. ‘Maar afgesproken is dat die dan mee wordt genomen naar de visafslag, zodat wordt gezien hoeveel ondermaatse vis is gevangen.’

