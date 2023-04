Langzamer en goedkoper door het Kielerkanaal

De snelheid op het Noord-Oostzeekanaal, ofwel Kielerkanaal, gaat vanaf juli omlaag van 15 naar 12 kilometer per uur. De maatregel is getroffen om schade aan de oevers te beperken. Omdat dit leidt tot een langere vaartijd en hogere kosten wordt het kanaalgeld gehalveerd.

De snelheidsverlaging gaat naar verwachting drie jaar duren. In die tijd wordt het kanaal opgewaardeerd. Staatssecretaris Oliver Luksic van Verkeer over de bijdrage in de kosten: ‘De route door het kanaal van de Noord- naar de Oostzee vice versa is niet alleen een kortere weg en spaart tijd en dus geld, maar levert ook een bijdrage aan vermindering van de CO2-uitstoot.’

Afkalving

Tijdens een onderwateronderzoek van de met bosschages begroeide delen van het kanaal is veel schade door erosie vastgesteld. Op sommige plekken werd forse afkalving ontdekt. Dat vormt onder meer een gevaar voor de dienstweg die langs het kanaal loopt.

De schade ontstaat vooral daar waar het kanaal nu nog 102 meter breed is met een vaargeul van 44 meter. Het hele kanaal zal in de komende jaren worden verruimd, zodat de vaargeul overal tenminste 70 meter breed wordt.

Het herstel van de kanaaloevers gaat in mei beginnen. Hoe lang dit karwei gaat duren is nog niet bekend.

Variabel tarief

Een volgende stap om het kanaal bij rederijen aantrekkelijk te houden is een variabel systeem van kanaalgelden, gerelateerd aan de bunkerprijzen. Het is een plan van de Initiative Kiel-Canal waarin bedrijven, maritieme organisaties en met het kanaal verbonden overheden verenigd zijn.

