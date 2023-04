Havenbedrijf Rotterdam biedt terrein aan voor groene waterstoffabriek tot 1 GW

Het nog te bouwen windpark IJmuiden Ver krijgt een capaciteit van 2 GW. Dit moet in 2028 klaar zijn. In de tweede helft van 2023 start de formele tenderprocedure.

Het windpark bestaat uit twee kavels. Kavel Alpha gaat naar Borsele, kavel Beta staat in verbinding met Rotterdam. Voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ligt bij dit kavel de nadruk op de systeemintegratie. ‘Dat betekent dat beoordeeld wordt hoe een plan past in het totale Nederlandse energiesysteem. Gebruik van de groene stroom voor het maken van groene waterstof ligt dan voor de hand’, schrijft het Havenbedrijf.

De 2 GW gelijkstroomkabel komt aan in Rotterdam. Alle groene stroom die direct wordt omgezet in waterstof komt niet op het elektriciteitsnet en voorkomt daarmee extra belasting van het net. Daarbij komt dat de nieuwe waterstofleiding straks langs het terrein loopt. De hier geproduceerde waterstof kan daarmee efficiënt naar afnemers worden vervoerd. Bovendien, zo stelt het Havenbedrijf, dat de industrie de grootste afnemer gaat zijn van groene waterstof, wat een alternatief is voor aardgas. Daarom is het voordelig dat de waterstoffabriek dichtbij de industrie staat.

Het terrein is nu nog bestemd voor de opslag van containers. Havenbedrijf overlegt daarom samen met de gemeente en DCMR over wijziging van het bestemmingsplan.

‘Vijf keer zo groot’

‘Realisatie van een waterstoffabriek met een capaciteit van 1 GW is de volgende schaalsprong in de productie van groene waterstof. Verschillende bedrijven zijn nu op de Maasvlakte bezig met de bouw, of hebben vergevorderde plannen daartoe, van electrolysers met een capaciteit van 200 tot 250 MW. Dat zijn voorlopig de grootste van Europa, maar wij willen nu al ruimte bieden aan de volgende generatie waterstoffabrieken. Die is naar verwachting vijf keer zo groot’, zegt CEO Allard Castelein.

Het Rijk streeft naar een waterstof-productiecapaciteit van 4 GW in heel Nederland in 2030. Ambitie van het Havenbedrijf is om in 2030 2 à 2,5 GW elektrolyse te laten plaatsvinden.

