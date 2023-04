Britse rechter: Smit en Japanse eigenaar hadden geen contract over lostrekken Ever Given

BERGINGSLOON

Er is geen contract tot stand gekomen tussen Smit Salvage en de Japanse eigenaar over de berging van de Ever Given. Dat is de uitspraak van het Britse High Court in de rechtszaak die Smit eind februari instelde tegen de Japanse eigenaar van het schip. De rechter zegt in zijn uitspraak dat er tijdens de eerste dagen van de berging wel is onderhandeld over de voorwaarden, maar dat het niet tot een overeenkomst is gekomen.