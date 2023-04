Superjacht Jeff Bezos verlaat Nederland voor laatste testen

In februari waren er al proefvaarten op de Noordzee. Deze zijn succesvol verlopen, waardoor het tijd is voor de volgende testen. Een belangrijke test, tevens het grote hoogtepunt, is het uitrollen van de zeilen. Deze zijn tot op heden nog niet zichtbaar geweest. Dat gaat naar alle verwachting wel gebeuren op de Middelandse Zee. Het schip vertrok een kleine week vanuit Rotterdam naar Gibraltar. Op MarineTraffic is te zien dat Koru nu voor anker ligt voor de kust van Mallorca.

De zeilen zijn onderdeel van drie 70 meter hoge masten. De masten werden vorig jaar wereldnieuws, want zij verhinderden een tocht van het superjacht vanuit Alblasserdam naar de Noordzee. Daarom zou de iconische De Hef moeten worden ontmanteld. Hoewel Oceanco nooit een officiële aanvraag heeft ingediend tot ontmanteling van de brug leidde het wel tot veel ophef. Daarop werd besloten het casco, zonder masten, in de nacht via de Oude Maas naar de werf van Greenport Rotterdam te slepen. Een klus die door Van der Wees werd geklaard. De masten volgden – liggend op een ponton – een dag later en werden eind vorig jaar op het schip gezet.

Grootste Nederlandse superjacht

Bij oplevering stoot Koru de Infinity van de bovenste plek op de lijst van grootste Nederlandse superjachten. De 117 meter lange Infinity is eveneens gebouwd door Oceanco. De superjachten verschillen niet alleen flink in lengte, maar ook qua ontwerp. De Koru is uitgerust met drie masten en is daarmee een superzeiljacht, terwijl de Infinity een motorjacht is.

