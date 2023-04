Ministerie wil modal shift-doel opschroeven met 300.000 containers per jaar

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat overweegt het modal shift-doel te verhogen met 300.000 containers per jaar. Dat schrijven minister Harbers en staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. De subsidieregelingen zijn namelijk zo in trek dat het oorspronkelijke einddoel al bijna is gehaald.

Het huidige modal shift-doel van het ministerie is om eind 2025 structureel 3000 teu per dag van de weg naar het water of naar het spoor te brengen. Dat einddoel voor 2025 komt echter nu al in zicht. Dat is vooral te danken aan de ’20 euro per container’-subsidie die verladers kunnen krijgen voor hun modal shift. Voor deze regeling is drie jaar lang 7,5 miljoen euro per jaar beschikbaar. Iedere container – of het equivalent daarvan in bulk – die structureel van de weg naar het water of het spoor gaat levert 20 euro op. Het eerste jaar van deze regeling begon in januari, maar twee maanden later was al zeven miljoen van de beschikbare 7,5 miljoen euro benut.

Voorloper ook succesvol

‘Hiermee is zicht op een modal shift van meer dan 190.000 containers per jaar’, schrijven Harbers en Heijnen. ‘Samen met de resultaten van de voorloper van deze regeling en de aanbesteding van bargelijndiensten komt hiermee de realisatie van het einddoel van de regeling: een jaarlijkse modal shift van ruim 440.000 40-voets containers, in zicht.’

Met de voorloper van de regeling doelen zij op het volgende. De ’20 euro per container’-regeling wordt gefinancierd met Europees geld. Het duurde even voordat dit rond was, daarom werd een tijdelijke regeling opgezet. Die zorgde al voor een dagelijkse modal shift van 945 teu. De aanbesteding van bargelijndiensten is recent opnieuw gestart. In een eerste aanbestedingsronde is een modal shift van 295 teu per dag gerealiseerd.

In het rekenmodel van het ministerie, dat uitgaat van 250 vaardagen per jaar, komt de totale modal shift op dit moment al uit op 372.500 containers per jaar.

Geld naar voren halen

Om het succes zoveel mogelijk te benutten wil het ministerie nu geld uit de 20 euro-subsidieregeling naar voren halen en de modal shift-doelstelling verhogen naar 5100 teu per dag, ofwel zo’n 750.000 40-voets containers per jaar.

De uitvoerder van de regeling, Connekt , vertelde eerder in Schuttevaer aan welke eisen een verlader moet voldoen. ‘De subsidie is bedoeld om het wegennet te ontlasten. Daarom komen alleen partijen in aanmerking die normaal een significante hoeveelheid goederen over de weg vervoeren op de corridor Oost of Zuid-Oost.’ Verladers die in aanmerking komen voor de subsidie krijgen die over een periode van twee jaar. ‘Aan het begin een voorschot én aan het eind van die twee jaar wordt vervolgens gekeken hoeveel containers daadwerkelijk een modal shift hebben gemaakt.’

