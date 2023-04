Wrak bulkcarrier OS-35 breekt en verschuift in storm

Een storm met golven tot 2,40 meter hoogte heeft ervoor gezorgd dat de bij Gibraltar gezonken bulkcarrier OS 35 is gebroken en verplaatst. De bulker was al geplooid.

Voor de berging zou het schip na lossing al in delen worden geborgen. ‘De natuur heeft een handje geholpen’, zegt havenmeester John Ghio van Gibraltar. ‘Maar we zijn daar niet echt blij mee. De breuk zorgde voor olielekkage.’

Bij nadering van de storm die op 5 april over het zuiden van Spanje en Gibraltar trok, waren de olieschermen verwijderd, omdat het risico te groot was dat die los zouden slaan. Daardoor had de olie bij de verspreiding vrij spel. De olietanks van het schip waren overigens kort na het zinken, eind augustus vorig jaar, al zo goed mogelijk leeggepompt en uitgestroomde olie opgeruimd. De olie die nu nog vrijkwam was afkomstig van een leiding tussen een brandstoftank en de machinekamer, zo laten de havenautoriteiten van Gibraltar weten. Voor de kust van Gibraltar is nu een schoonmaakoperatie gaande.

Berging

Het met betonijzer geladen schip is intussen door Koole Contractors bijna gelost. Rond het paasweekend werd het laatste staal op Koole’s ponton H 283 geladen. De lading wordt afgevoerd naar Overdie Metals in Zaandam om daar tot schroot te worden verwerkt. Bergers bekijken nu of de verplaatsing van het wrak een andere aanpak noodzakelijk maakt. De autoriteiten in Gibraltar hebben de deadline voor het afronden van de bergingsoperatie op eind mei gesteld.

Lees ook: