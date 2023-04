Grootste order ooit: CMA CGM bestelt 16 ‘groene’ containerschepen in China

De Franse rederij CMA CGM heeft 16 containerschepen besteld bij de Chinese staatswerf CSSC. Het gaat om een order van 3,06 miljard dollar en is de grootste ooit in de geschiedenis van de Chinese scheepsbouw.

CMA CGM bestelde in april 2021 al eens 22 kleinere schepen, goed voor een bedrag van 2,3 miljard dollar. Deze keer gaat het om 12 schepen van 15.000 teu met dual fuel-motoren die geschikt zijn om op methanol te varen en vier ultra large 23.000 teu-schepen die dual fuel LNG-motoren krijgen. Het is de eerste keer dat CSSC een order heeft voor een serie methanol-schepen.

Krachtigste scheepsmotor

CSSC heeft de bouw van het dozijn 15.000 teu-schepen ondergebracht bij Jiangnan Shipyard en Dalian Shipbuilding Industry. De schepen worden 366 meter lang, 51 meter breed met een holte van 30,20 meter. Ze kunnen 156.000 ton laden. De vier ultra large schepen worden gebouwd bij Hudong Zhongua. Deze krijgen een lengte van 399,90 meter, bij een breedte van 61,30 meter en een holte van 33,50 meter. Het laadvermogen bedraagt 220.000 ton. De motoren worden geleverd door Winterthur Gas&Diesel (WinGD) en zijn van het type W12X92DF. De motor werd in 2018 nog opgenomen in het Guiness Book of Records als krachtigste scheepsmotor ter wereld.

In de afgelopen 10 jaar heeft CMA CGM 70 ‘groene’ containerschepen besteld via CSSC. Daarvan zijn er inmiddels 30 geleverd, waaronder het eerste 18.000 teu ultra large containerschip dat CSSC bouwde en ’s werelds eerste 23.000 teu dual fuel LNG-schip.

