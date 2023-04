Studio Schuttevaer: maritieme innovaties in de spotlight

Doorvaren bij laagwater mét voldoende capaciteit en het efficiënt leegpompen van binnenvaarttankers. Beide innovaties waren genomineerd voor de Schuttevaer Award. In de nieuwste aflevering van Studio Schuttevaer, vandaag om 16:00, alles over de Shallowdraft thruster van Veth Propulsion en het winnende Smart pumping-systeem van MarFlex.

Te gast zijn Wim Boom van Veth Propulsion en Peter Raaijmakers van MarFlex. Laatstgenoemde was ruim een week geleden nog de gelukkige winnaar van de Schuttevaer Award 2023. Raaijmakers wist het publiek te overtuigen met zijn pitch. ‘Bij het lossen van tanks is er constant een andere pompsnelheid en klepstand nodig. Voor een bemanning is dit niet handmatig te doen, maar ons systeem doet dit automatisch. Dit bespaart heel veel energie en CO2.’

Net naast de prijs greep Veth Propulsion. Het bedrijf was genomineerd met de Shallowdraft thruster, die speciaal is ontwikkeld voor extreme waterstanden. ‘Minder druk en verlies van aandrijving en minder scheepsweerstand bij grotere diepgang. Varen met een bepaalde diepgang is één ding, maar ook echt de lading krijgen bij de eindklant is een ander ding.’

Samen met hoofdredacteur René Quist blikken de gasten terug op het Maritime Innovation Platform 2023, maar ook vooral vooruit. Wat zijn de volgende stappen voor hun maritieme innovatie?

