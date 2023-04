Havenbedrijf Rotterdam vergroot aandeel in Rotterdam Shore Power

Havenbedrijf Rotterdam heeft haar belang in de joint venture Rotterdam Shore Power (RSP) uitgebreid van 20 naar 50 procent. Daarmee hebben beide partners, Eneco en het Havenbedrijf, een even groot aandeel.

RSP verzorgt sinds 2022 walstroom voor de schepen van Heerema in het Calandkanaal, zoals kraanschepen Thialf en Sleipnir. Hiervoor is, met steun van de gemeente Rotterdam, een onderstation aangelegd om 20 megawattuur aan stroom uit wind te kunnen leveren. Dat is het equivalent van het stroomverbruik van 15.000 huishoudens.

Ook is RSP bezig met de aanleg van walstroom voor Boskalis in de Waalhaven en voor de DFDS-veerponten in Vlaardingen.

Diepzee containerterminals

Het doel van RSP is dat in 2028 alle diepzee-containerterminals van walstroom zijn voorzien. Daarmee wordt 200.000 ton CO2 en 2500 ton stikstof per jaar bespaard. Daarmee loopt de haven voor op de recent aangenomen EU-wet. Europese zeehavens moeten in 2030 in staat zijn te voorzien in tenminste 90% van de vraag naar walstroom van grote containerschepen en passagiersschepen.

Er is gekozen voor een gelijke verdeling van de aandelen omdat er ‘dan een goede balans is gevonden om samen de conversie naar walstroom te versnellen de komende jaren’, zegt As Tempelman CEO van Eneco.

