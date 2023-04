Zware Kees: Kunstmatige intelligentie

Column

Twee artikelen trokken deze week mijn aandacht. Als kunstenaar – nou ja, een schilderijtje penselen is mijn hobby – en kunstliefhebber, viel mijn oog allereerst op een artikel over een galerie in Amsterdam met kunstwerken gemaakt door kunstmatige intelligentie. Zeg maar door een schilderrobot. Als ik het goed heb begrepen toets je een paar trefwoorden in een programmaatje, waarna de computer een prachtig kunstwerk genereert. Dus je roept bijvoorbeeld: ‘Parel, meisje, zwoel kijken, 17e-eeuwse kamer.’ Misschien nog wat afmetingen erbij en voilà. Het meisje met de parel, niet van echt te onderscheiden.