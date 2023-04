Oostkolk sluis Weurt twee dagen gestremd

De oostkolk van sluis Weurt is van 12 tot en met 14 april gestremd. Die tijd wordt gebruikt om de middendeur te renoveren én duikinspecties aan de bodem van de kolk uit te voeren. De westkolk is wel beperkt beschikbaar.

De stremming duurt van woensdag 12 april 07:00 uur tot en met donderdag 14 april 18:00 uur. De renovatiewerkzaamheden aan de middendeur betreffen een nieuwe laag verf en nieuwe assen aan de wielen die ervoor zorgen dat de deur weer goed rolt over de rails op de bodem van de sluis.

De duikinspecties moeten duidelijk maken of er onderhoudswerkzaamheden nodig zijn. Mocht dat het geval zijn, dan volgen die later dit jaar.

De westkolk van Weurt is tijdens de stremming van haar oostelijke evenknie beperkt beschikbaar. Een lengte van 110 meter van de 225 meter lange kolk is beschikbaar van 07:00 tot 23:00 uur. Deze beperking is het gevolg van problemen met de tandwielen.

