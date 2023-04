Evofenedex: ‘Vasthouden binnenvaartschepen in Frankrijk ontoelaatbaar’

Het vasthouden van enkele tientallen binnenvaartschepen op de Rhône in Frankrijk is onaanvaardbaar. Dat zegt verladersorganisatie Evofenedex. De verladers en schippersbond ASV roepen het het ministerie van Economische Zaken samen op te hulp te schieten, nu financiële problemen dreigen voor de schippers en bedrijven die hun lading niet geleverd krijgen.

Evofenedex schat dat 30.000 ton aan goederen momenteel geen kant op kan. ‘Met name bij sluis Reventin-Vaugris in Isère en de sluis van Bollène, stroomafwaarts in de Vaucluse, zijn de problemen groot. Deze sluizen zijn in onderhoud. Om door te kunnen werken moeten schotten worden verwijderd. Stakers verhinderen dat echter, waardoor het werk al sinds half maart stilligt. De stakers gebruiken op die manier de binnenvaart als drukmiddel richting de regering om de pensioenwijziging terug te draaien’, schrijft Evofenedex.

In Frankrijk wordt gestaakt tegen het besluit van de regering Macron om de pensioengerechtigde leeftijd van 62 naar 64 te verhogen. Voor de sluiswachters en andere werknemers in dienst van de CNR staat er nog meer op het spel. Zij vrezen dat ze de helft van hun pensioenrechten kwijtraken als gevolg van de hervormingen. Die zouden namelijk inhouden dat ze verplicht overstappen van een eigen pensioenregeling naar een landelijke regeling.

Gijzelen van schepen

‘Het gijzelen van deze schepen en hun goederen om druk te zetten richting de politiek is een verkeerd middel. Hier zijn alleen de schippers en de bedrijven die hun lading in het schip hebben liggen de dupe van. Juist nu bedrijven en overheden trachten om duurzaam goederenvervoer over water aantrekkelijk te maken, heeft deze actie plaats. We hebben deze modal shift hard nodig, maar dit soort acties helpen daar niet bij’, zegt Joost Sitskoorn van de verladersvereniging.

