Britse cruise-giganten doen Rotterdam aan

Het grootste Britse cruiseschip Iona met een lengte van 344 meter ligt momenteel in Rotterdam. Het schip van P&O Cruises vaart op LNG. Over een paar dagen komt ook het vlaggenschip van de Britse rederij, de 330 meter lange Britannia, naar Rotterdam.

Iona is 344 meter lang, dat is maar een kleine 18 meter korter dan het grootste cruiseschip ter wereld Wonder of the Seas. Het schip van P&O is wel beduidend minder groot: 184.089 gt tegenover 236.857 gt.

Aan boord van de Iona is accommodatie voor 5206 passagiers, ruim 1700 minder dan op de Wonder of the Seas. De Iona, opgeleverd in oktober van 2020, is wel het grootste cruiseschip onder Britse vlag. En omdat het op LNG vaart is het volgens P&O ook het schoonste Britse cruiseschip.

Iona is bezig aan een zevendaagse cruise rond Noord-Europese steden. Vanuit Southampton vertrok de Britse gigant naar Hamburg, ligt het nu in Rotterdam en komt het 7 april aan in Zeebrugge.

Koningin Elizabeth

Iona verlaat Rotterdam op 6 april. Op 9 april komt de Britannia naar Rotterdam als onderdeel van een Paascruise van Southampton, naar Rotterdam en via Zeebrugge terug naar Southampton. De Britannia had in 2015 haar maidentrip, was even daarvoor gedoopt door niemand minder dan de inmiddels overleden koningin Elizabeth. Dit schip is 330 meter lang, 38,40 meter breed en 70,70 meter hoog (143.430 gt) en biedt ruimte aan 3647 passagiers.

Het is voor Rotterdamse cruiseschip-spotters een spannende tijd. Naast de reguliere gasten Aidaprima en MSC Virtuosa komen in april nog een aantal bijzondere cruiseschepen naar Rotterdam. Met als hoogtepunt op 18 april het vlaggenschip van de Holland America Line, Rotterdam. Dat schip is in haar thuishaven voor de viering van 150 jaar Holland Amerika Lijn.

Lees ook: