Europol: ‘Drugshandel in zeehavens zorgt voor golf van geweld in Europese steden’

Een medewerker van Maersk is in Rotterdam opgepakt voor zijn rol in drugshandel via de haven. Corrupte havenmedewerkers spelen een cruciale rol in het transport van illegale goederen, concludeert ook Europol. In regio’s rond Europese zeehavens zoals Antwerpen en Rotterdam, worden onschuldige mensen steeds vaker slachtoffer van drugsgeweld.

Europol, de samenwerking van Europese politiediensten, deed onderzoek naar criminele netwerken in de havens van Antwerpen, Hamburg en Rotterdam. Daaruit komt naar voren dat corruptie onder havenmedewerkers een sleutelrol speelt in havencriminaliteit. Omgekochte havenwerkers verschaffen toegang tot containers met illegale goederen, op fysiek niveau of door containercodes door te spelen. De logistieke processen in de haven maken het onvermijdelijk dat op verschillende niveaus moet worden samengewerkt tussen criminelen en corrupte medewerkers.

Omkoopkosten

Europol noemt verschillende functies als doelwit voor corruptie, waaronder personeel van rederijen, expediteurs, scheepsagenten, importeurs van transportbedrijven, terminalmedewerkers, externe beveiligingsbedrijven en douaniers. Die worden voor honderdduizenden euro’s omgekocht. Essentiële schakels krijgen de hoogste omkoopbedragen. Kraanmachinisten, planners en werknemers met toegang tot IT-systemen behoren tot deze groep. De mensen die de drugsontvangsten coördineren, ontvangen tussen de 7 en 15% van de waarde van de lading.

Codes

Criminele netwerken hoeven niet eens fysiek aanwezig te zijn in het havengebied, om hun goederen op te halen. Het enige wat nodig is, is een corrupte medewerker die de code doorspeelt en een chauffeur die de container ophaalt. Het beperken van de toegang tot deze codes en een strengere controle op terminals en chauffeurs, zouden een oplossing kunnen bieden.

Mazen in de wet

Maar als de ene maas in de wet wordt gedicht, vinden criminele netwerken steeds een nieuwe om te exploiteren. Ook als grote zeehavens hun veiligheid verhogen, verplaatsen criminelen hun lading naar secundaire havens. De Europese Unie wil tegen 2030 328 havens aan elkaar verbinden in een trans-Europees vervoersnetwerk. Dit netwerk zou deze trend onder criminelen nog eens kunnen versterken, zegt Europol.

Daarnaast beperkt de drugshandel zich niet tot het havengebied. Europol waarschuwt dat geweld in een steeds grotere kring rond de zeehavens toeneemt. ‘Als neveneffect van de criminele operaties in havens en de rivaliteit die dat met zich meebrengt, neemt geweld in omringende steden toe, waar de concurrentie om de distributie plaatsvindt. Dit heeft al geleid tot slachtoffers onder onschuldige omstanders’, schrijft de Europese politiedienst.

Om de invloed van criminelen in havengebieden te verkleinen, zou de informatie-uitwisseling tussen Europol en de lidstaten moeten worden verbeterd. Het tegengaan van drugshandel vereist een Europese aanpak. Europol raadt aan partnerschappen te ontwikkelen tussen havenautoriteiten, handhavers en justitie.

