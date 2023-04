Nog een stremming nodig voor werkzaamheden op Julianakanaal

Rijkswaterstaat werkt verschillende scenario’s uit voor het vervolg van de werkzaamheden op het Julianakanaal. Eind februari was er een maand lange stremming op de vaarweg, doordat een bouwkuip volliep. Deze situatie is deels opgelost, maar een stremming is vereist om het kanaal droog te leggen en zo de calamiteit uit de weg te ruimen.

Het Julianakanaal tussen Berg en Obbicht wordt verbreedt en verdiept door aannemer Van den Herik Sliedrecht, om de vaarweg geschikt te maken voor langere en diepere scheepvaart. Dit wordt in opdracht van Rijkswaterstaat gedaan. Hierbij werkt de aannemer met een bouwkuip, die het bouwterrein tijdelijk drooglegt, zodat er gewerkt kan worden. Op 23 februari liep de 750 meter lange bouwkuip vol met water.

De verbreding van dat gedeelte van het kanaal was afgerond, maar met de verdieping was pas net begonnen. Door het vollopen van de bouwkuip, werd eerst het grondwaterpeil gestabiliseerd en de scheepvaart hervat. De damwand van de kuip werd gerepareerd en er werd een steunberm aangebracht voor extra stabiliteit en bescherming, zodat schepen er veilig langs kunnen varen. Dit gebeurt onder begeleiding en met een snelheidsbeperking van maximaal 6 kilometer per uur.

Veilig werken en wonen

Geen ideale situatie, dus onderzocht Rijkswaterstaat meerdere scenario’s om de situatie volledig op te lossen. De aannemer moet eerst de werkzaamheden aan de bodem afronden en de bouwkuip verwijderen, zodat schepen weer zonder beperking over de hele vaarweg kunnen bewegen. Dit moet veilig gebeuren, zonder overlast voor omwonenden en de scheepvaart. Ook moet het resterende gedeelte van de vaarweg verbreedt en verdiept worden. In totaal wordt het kanaal hier over een lengte van 3 kilometer verruimd.

In elke scenario van Rijkswaterstaat moet het Julianakanaal drooggelegd worden ter hoogte van de werkzaamheden. ‘Ondanks grondige voorbereiding en uitgebreid onderzoek heeft de praktijk bij dit bouwvak laten zien dat er toch een risico is bij het uitvoeren van deze werkzaamheden terwijl er water in het kanaal staat. Hoe klein dat risico ook is, de impact is meteen groot. Met het oog op de veiligheid van werknemers, omwonenden en de scheepvaart willen we dat risico niet nogmaals nemen’, aldus Wim Fabries, hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland. Dat betekent nog een stremmingsperiode voor de scheepvaart.

Door de grote impact van de stremming, worden vertegenwoordigers van de scheepvaart en omliggende bedrijven tijdig betrokken worden bij de uitwerking en planning. Rijkswaterstaat wil de stremming plannen in een periode met zo min mogelijk overlast. Uiterlijk deze zomer wordt hier verder over gecommuniceerd.

