Nieuwe Waterweg langer gestremd door kortsluiting bij tunnelwerk

De Nieuwe Waterweg in de Rotterdamse haven is zaterdag langer gestremd voor de scheepvaart doordat geplande werkzaamheden uitlopen. Bij het plaatsen van het eerste tunneldeel voor de nieuwe Maasdeltatunnel is namelijk iets niet goed gegaan. De vaarroute had zaterdag rond 10.00 uur weer vrij moeten zijn, maar zoals het er nu uitziet krijgen schepen geen doorgang tot in ieder geval zaterdagmiddag 16.00 uur, maar mogelijk duurt de stremming tot zondag 7.00 uur. Binnenvaart kan omvaren.