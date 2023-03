Persoon overleden na val van schip in Zeeuwse Westdorpe

Een persoon is donderdagavond 30 maart in het Zeeuwse Westdorpe overleden nadat hij van een schip was gevallen. Duikers van de brandweer hebben het slachtoffer uit het water gehaald, maar hulp mocht niet meer baten, meldt de politie.

Het incident gebeurde op het Zijkanaal C. Waardoor de persoon in het water viel, is niet bekend. De politie meldt dat er met de arbeidsinspectie wordt overlegd over een mogelijk onderzoek.

Lees ook: