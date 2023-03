Ondanks vertrek, blijft Eemshaven in beeld voor terminal Holland Norway Lines

Het in de Eemshaven gevestigde Holland Norway Lines (HNL) kon sinds januari 2023 niet meer rekenen op een vaste plek aan de kade waar de veerboot Romantika tijdelijk mocht vertrekken, terwijl de aanleg van een eigen terminal nog niet van de grond was gekomen.

Volgens directeur Cas König van havenschap Groningen Seaports kon HNL zien aankomen dat de tijdelijke plek aan de kade voor zware lading al vanaf oktober lang niet altijd beschikbaar zou zijn en had het zelf voor een alternatief moeten zorgen. Directeur Morten Aggvin van HNL had op zijn beurt de garantie gewild dat er in de periode tot april 2023 zo’n plek beschikbaar was, om investeerders in zijn terminal over de streep te trekken.

Zware lading-kade

Het besluit van HNL is het voorlopige einde van een verbinding die op 7 april 2022 tot stand kwam. Zowel HNL als GSP waren toen enthousiast. Er waren alleen al vooraf 80.000 passagiers die op de 18 uur durende vaartocht hadden ingeschreven en Groningse bestuurders waren blij met de bijdrage van de verbinding aan de regionale economie.

Het was de eerste negen maanden ook een commercieel succes. Met in totaal 190.000 passagiers in de ongeveer honderd retourtjes die het schip maakte, en een groeiende hoeveelheid vracht.

Maar intussen moest HNL gedaan krijgen dat het op het aangekochte eigen terrein in de Eemshaven de terminal kon aanleggen voor een permanente afvaartlocatie, want de in april toegewezen plek was alleen tijdelijk, vertelt König. ‘Dat was de zware lading-kade in de Beatrixhaven, die we jaren geleden al hebben toegezegd aan een offshore windproject. Dat is een grote logistieke operatie die je niet kunt verplaatsen. Er liggen monopiles van 1500 ton per stuk, negen meter in doorsnee en honderd meter lang. HNL wist vanaf het begin dat die kade vanaf 1 oktober niet meer beschikbaar was. Dat werd uiteindelijk januari dit jaar en toen begon dat gedoe,’ zegt havendirecteur König.

Gedoe

Het gedoe, want dat was de reeks haperingen, zorgde ervoor dat vanaf eind januari steeds vaker een afvaart vanuit de Eemshaven op het laatste moment moest worden afgeblazen. De kade was nodig was voor de eigenlijke gebruiker. Frustrerend voor de passagiers, die hun reisje in het water zagen vallen, en ook voor de reder zelf. Directeur Aggvin voorzag de problemen al in het najaar en was daarover in nauw contact met het havenschap: ‘We hadden toen nog geen permanente oplossing en overlegden over andere tijdelijke locaties in de Beatrixhaven, maar het was daar onverwacht druk, zodat die alternatieven onzeker waren. Om de passagiers niet te ontrieven namen we het zekere voor het onzekere, door tijdig afvaarten af te blazen.’

De verloving werd in maart definitief verbroken toen HNL, als reactie op de onzekere situatie besloot om zijn afvaarten dan maar te verplaatsen naar Noord-Duitsland om de continuïteit te kunnen garanderen. Eerst Cuxhaven, vanaf juni Emden. De verbinding tijdelijk stilleggen in afwachting van de aanleg van de eigen terminal was geen optie. Daarvoor zijn de vaste lasten, waaronder de huur van veerboot en het personeel, te hoog. Er moet gevaren worden, temeer omdat de boekingen blijven binnenstromen, zelfs nu.

Eigen terminal

De aanleg van een eigen terminal was altijd al de bedoeling. HNL nam daarvoor een stuk grond aan de Beatrixhaven in erfpacht. Het zou gaan om een investering van 10 miljoen euro. König: ‘De eerste gesprekken waren al van 2020 en de grond erachter lag al een tijd braak. We waren er blij mee. Maar we hebben meteen duidelijk gezegd: als je een vaste plek wilt hebben, moet je, net als AG Ems, een eigen aanlegvoorziening creëren. Toen HNL vroeg of ze vast konden beginnen hebben we ze tijdelijk die zware lading-kade toegezegd.’

Maar Holland Norway Lines kwam, ondanks herhaalde verzoeken, nooit met een compleet plan dat het havenschap kon goedkeuren. ‘We hebben gewaarschuwd, zorg dat je een of twee locaties in de Eemshaven erbij hebt om de kans te verkleinen dat je nergens terecht kan, maar daar is niks van terecht gekomen.’ Aggvin stelt daartegenover dat HNL wel degelijk goedgekeurde bouwplannen had.

Volgens hem brachten marktomstandigheden, zoals de gestegen brandstofprijzen als gevolg van de Russisch inval in Oekraïne mogelijke financiers aan het twijfelen. Daar kwam in het najaar bij dat onzeker werd of er altijd wel een afvaart mogelijk zou zijn. ‘Ze hadden ook de garantie nodig dat we nog tot april altijd een plekje zouden hebben in de Eemshaven. Want die terminal is in een maand of vijf wel te bouwen.’ Die garantie kon het havenschap niet geven, omdat het gehouden was aan de contracten met de offshore windprojecten.

Terugkeer in de Eemshaven

Groningen Seaports ziet HNL met lede ogen gaan. König: ‘Het was wel een heel mooie ontwikkeling voor Groningen en voor de regio. We vinden dit heel jammer want dit doet best afbreuk aan het hele verhaal. Maar we zouden nooit geld hebben gestoken in die specifieke kade. Wij investeren in openbare kades, niet in private. En zeker niet nu we nogal wat investeringen voor de boeg hebben. Ook wij kunnen ons geld maar een keer uitgeven.’

Ferrybaas Aggvin sluit niet uit dat HNL weer terugkeert in de Eemshaven. ‘Als de verbinding eenmaal staat, gaan we kijken waar we uiteindelijk onze terminal willen neerzetten en daar is de Eemshaven ook voor in beeld. Dat is een besluit dat we de komende maanden nemen. Sterker nog, dat zou voor ons ideaal zijn. We zijn daar tenslotte gevestigd en we zijn niet alleen een vervoerder: juist het versterken van de regio is een van de redenen dat we zijn opgericht. Maar aan de andere kant zijn we blij met Emden. We bedienen daar ook de Duitse markt, terwijl het voor Nederlandse passagiers meestal precies even ver is als de Eemshaven. We verwachten dat we in 2023 250.000 passagiers zullen krijgen, en een toenemende hoeveelheid vracht.’

Hoewel de boot voor vijf jaar is gehuurd, rekent Aggvin erop dat HNL een blijvertje is. ‘Ook met de hoge brandstofprijzen van nu hebben we een prima business case. Maar onze ambitie is om deel uit te maken van de green shift en een duurzame verbinding tussen Noorwegen en Nederland of Duitsland te blijven verzorgen.’

