Taakstraf voor illegaal betreden container op Maasvlakte

Een man die werd aangetroffen in een container op een terminalterrein in de Rotterdamse haven, is daarvoor veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur. Het gerechtshof heeft hem ook een voorwaardelijke celstraf van twee maanden opgelegd.

De man kreeg afgelopen juni ook al een taakstraf van 120 uur opgelegd, met aftrek van twee uur per dag die hij in voorarrest had doorgebracht, plus een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. De officier van justitie ging hiertegen in beroep. Hij eiste een hogere gevangenisstraf van vijf maanden en een gebiedsverbod voor het Europoortgebied en de Maasvlakte.

Het Openbaar Ministerie vond dat de politierechter ten onrechte oordeelde dat inbraak niet was bewezen. Containers zijn immers afgesloten, dus alleen door inbraak had het tweetal binnen kunnen komen. Maar het gerechtshof volgt dezelfde lijn: de mannen bevonden zich in een container waar ze niet mochten zijn, maar het is niet duidelijk hoe ze binnenkwamen dus daar kunnen ze ook niet voor worden bestraft.

Leven op de rit gekregen

De man is eerder veroordeeld voor strafbare feiten, maar niet in deze categorie. Om die reden wordt dit als zijn eerste overtreding gezien. Bovendien heeft hij zijn leven naar het zich laat aanzien op de rit gekregen, met werk als steigerbouwer. De taakstraf van 120 uur met aftrek van 2 uur per dag voorarrest en de voorwaardelijke celstraf van twee maanden vindt het gerechtshof het best bij die omstandigheden passen.

Lees ook: