Onderzoek: grote onvrede bij gedupeerden na verruiming kanaal Almelo-De Haandrik

De schade aan woningen die is ontstaan na werkzaamheden aan het kanaal Almelo-De Haandrik en de afhandeling ervan hebben bij de bewoners geleid tot diverse klachten. Het gaat om zowel financiële als sociaal-emotionele gevolgen, komt naar voren uit onderzoek dat de gemeenten Twenterand en Hellendoorn hebben laten uitvoeren. De gemeenten noemen de conclusies in het rapport zorgwekkend.

Tussen eind 2011 en 2016 werd het kanaal toegankelijk gemaakt voor grotere schepen. In de jaren daarop kreeg de provincie veel schademeldingen van omwonenden vanwege bijvoorbeeld verzakkingen, scheuren en funderingsproblemen. In totaal ging het om vierhonderd meldingen.

Bij slechts een deel is aansprakelijkheid erkend, maar in de overige gevallen is het volgens de provincie niet direct duidelijk dat de schade kwam door de werkzaamheden aan het kanaal. Om onder meer erachter te komen wat de ervaringen met de schadeafhandeling waren, stelden de twee gemeenten een onderzoek in.

Stress, slaapproblemen en depressie

Meer dan 180 inwoners en ondernemers deden mee aan het onderzoek, dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O Research. De overgrote meerderheid heeft schade. Gedupeerden gaven onder meer aan schulden, waardedalingen van panden, stress, slaapproblemen, depressie en angstklachten eraan over te hebben gehouden. Twee derde beoordeelt het afhandelingsproces als onvoldoende. Ook het uitblijven van een duidelijke oorzaak van de schade zorgt bij veel ondervraagden voor onzekerheid over de toekomst.

Wethouder Arjan Hof van Twenterand noemt het ‘heel erg’ wat de mensen is overkomen. ‘Natuurlijk kenden we al een aantal situaties. Toch heeft dit rapport ons flink met de neus op de feiten gedrukt.’ Samen met collega Egbert Nijenbanning van Hellendoorn laat hij weten dat de gemeenten klaarstaan om met gedupeerden in gesprek te gaan. ‘We hopen hen met een luisterend oor en ook met het op orde brengen van hun eigen dossier te kunnen helpen’, zegt Nijenbanning.

