Hoe superjachtbouwer Oceanco data gebruikt om aan de wensen van de klant te voldoen

Telkens veranderende wensen van een koper van een superjacht hebben flinke gevolgen voor superjachtbouwers. Oceanco gebruikt sinds kort data om beter te kunnen omgaan met wijzigingen in een later stadium, vertelde Hans Bink, project manager business innovation bij Oceanco, tijdens het Maritime Innovation Platform 2023.

‘Ons doel is een perfect jacht voor de eigenaar op te leveren’, begint Bink. ‘Maar perfect is een subjectief begrip. Wat u mooi vindt of wat ik mooi vind, dat kan heel erg verschillen. Een schip moet 20 knopen varen is een duidelijke eis. Een schip moet perfect zijn is veel moeilijker.’

Daarom gaan Oceanco, de klant en de toeleveranciers, door de superjachtbouwer co-makers genoemd, om tafel. ‘Wat zijn de wensen, wat zijn de eisen en welke specificaties moet het jacht hebben. Daaruit volgen wat wij noemen requirements. Die lijst is enorm én verschillende requirements beïnvloeden elkaar.

‘Tot voor kort schreven we dit op in platte tekst. Die Word- of PDF-files deelden we dan met elkaar’, legt Bink uit.

Nieuwe vriendin

Dit leverde een probleem op. ‘De bouwtijd van een superjacht is ongeveer 4,5 jaar. De technologische ontwikkelingen in de tussentijd gaan hard. Er zijn klanten die daarom op een later moment met nieuwe eisen komen.’

Die wensen worden per definitie gehonoreerd. ‘Maar ze hebben wel effect op de requirements. Die moeten weer gecheckt worden. We moeten constant die cirkel weer rond krijgen. Zorgen dat we niets daarin vergeten is cruciaal. En hoe weet je zeker dat al die requirements weer kloppen?’

En niet alleen vanwege nieuwe technische mogelijkheden wil een koper wijzingen aan het jacht aanbrengen. ‘Soms verandert zijn smaak en moet de kleur worden aangepast. Of veel erger, hij krijgt een nieuwe vriendin.’

Koppelen van databases

Om de wijziging eenvoudiger door te voeren zijn de requirements nu in een database gezet. ‘Daarvoor gebruiken we een tool die op basis van platte tekst requirements in de database zet én verbanden legt tussen de verschillende requirements.’

En niet alleen Oceanco heeft een database, maar ook de ‘co-makers’ houden een database bij. Deze zijn geïntegreerd, waardoor wijzigingen overal in één keer worden doorgevoerd. ‘De meeste energie ging zitten in het koppelen van de verschillende databases. Het voordeel is dat wij als maritieme maakindustrie allemaal profijt hebben van het delen van data met elkaar.’

Lees ook: