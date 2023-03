Verbannen dagpassagiersschip zinkt in haven Brohl

Op drift

De brandweer van Brohl is dinsdagavond in actie gekomen voor een gezonken dagpassagiersschip in de haven van Brohl-Lützing (Rijnkilometer 620,50). Het schip trok de steiger waaraan het gemeerd lag mee onder water. Doordat de trossen van een ander schip dat buitenop lag braken, raakte dit schip op drift.