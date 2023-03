Terugkeer in de vaart met Spartitaxus 

Kielzog

Schipper Ed Frankes (46) heeft maanden met zijn nieuwe schip Clamarant in de Farmsumerhaven gelegen. In zijn eentje heeft hij de woning gestript en verbouwd tot comfortabele woning. Binnenkort keert hij terug in de vaart, na een korte afwezigheid. Vorig jaar verkocht hij zijn 1000-tonner Eemspoort en ging aan de wal, om zijn vriendin Jenet een plezier te doen. Maar hij werd er niet gelukkig van.