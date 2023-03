Patrouillevaartuigen Port of Amsterdam varen niet meer op fossiele brandstof

De patrouillevaartuigen van Port of Amsterdam varen sinds kort op HVO100. Dat is 100% hernieuwbare biobrandstof. Tot voor kort werd er op HVO50 gevaren. Het Havenbedrijf bespaart hier 500 ton CO2 per jaar mee.

Met de CO2-besparing zet Amsterdam een nieuwe stap naar het doel om in 2030 een klimaatneutrale haven te zijn. Het is echter niet zo dat HVO100 een volledig klimaatneutrale brandstof is, want bij de productie ervan komt nog wel CO2 vrij. Ook bij verbranding in een dieselmotor komt CO2 vrij, maar die is eerder uit de lucht opgenomen door de planten waarvan HVO is gemaakt. ‘Daarom zien we het gebruik van HVO als tussenstap en gaan we bij vervanging van de patrouillevaartuigen onderzoek doen naar alternatieve voortstuwingssystemen’, schrijft het Havenbedrijf.

Proefvaren

Voordat er is overgestapt naar HVO100 heeft het Havenbedrijf eerst marktonderzoek gedaan. Vervolgens is er enige tijd proefgevaren. Daaruit kwam dat overstappen naar 100% biobrandstof geen probleem is voor de motoren van de patrouillevaartuigen. Alleen zijn de brandstoffilters sneller aan vervanging toe.

