Brug Krommenie wordt ook komend vaarseizoen niet bediend

Meer onderzoek noodzakelijk

De onbepaalde tijd waarin Brug Krommenie niet wordt bediend voor de scheepvaart is in elk geval opgerekt tot en met het komende vaarseizoen. Er is meer onderzoek nodig naar het beweegbare deel van de brug. Daarom blijft het object voorlopig gestremd voor schepen van hoger dan 2,70 meter.