Vanaf 2030 meer walstroom en duurzame brandstof voor zee- en binnenvaart

EU-politiek eens over klimaatregels

Europese zeehavens moeten in 2030 in staat zijn te voorzien in tenminste 90% van de vraag naar walstroom van grote containerschepen en passagiersschepen. Ook moet elke binnenhaven dan tenminste één walstroompunt hebben. Dat heeft de Europese Unie woensdag 28 maart besloten.